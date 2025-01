Listão Uepa 2025: confira os nomes dos aprovados

A espera acabou! A Universidade do Estado do Pará (Uepa) vai divulgar, nesta sexta-feira (31), o tão aguardado listão Uepa 2025. O anúncio oficial acontece às 9h, durante uma coletiva de imprensa no auditório da reitoria, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Onde conferir o resultado?

Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados no site oficial da Uepa. Para evitar congestionamento no sistema, a recomendação é atualizar a página com frequência e ficar de olho nas redes sociais da universidade.

Quantas vagas estavam em disputa?

Este ano, a Uepa ofereceu 3.708 vagas, além de 94 vagas extras para Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades estão distribuídas em 94 cursos, espalhados por 22 municípios do Pará. Para definir os aprovados, a universidade utilizou as notas do Enem 2024.

Cursos mais concorridos

A concorrência foi alta! No total, 48.969 candidatos participaram da seleção. Veja os cursos mais disputados na modalidade Ampla Concorrência:

Fisioterapia (Belém) – 137,65 candidatos por vaga

– Medicina (Belém) – 121,18 candidatos por vaga

– Educação Física – Bacharelado (Belém) – 107,91 candidatos por vaga

– Biomedicina (Belém) – 105,67 candidatos por vaga

– Medicina (Marabá) – 95,55 candidatos por vaga

– Medicina (Santarém) – 92,90 candidatos por vaga

Outros processos seletivos também serão divulgados

Além do listão Uepa 2025, a universidade vai publicar os resultados de outros processos seletivos nesta sexta-feira. Entre eles estão:

Cursos de Música e Letras-Libras

Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas

No total, 1.180 candidatos aguardam essas listas.

O que fazer depois da aprovação?

Se o seu nome estiver no listão Uepa 2025, o próximo passo é garantir a matrícula. A Uepa deve divulgar nos próximos dias as datas e documentos necessários para esse processo.

Para mais informações, fique ligado no site da Uepa e acompanhe as redes sociais da universidade. Boa sorte!