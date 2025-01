Lotofácil: bolada será dividida entre 3 apostas de um único estado

O resultado da Lotofácil 3290, sorteado nesta sexta-feira (10), trouxe grandes prêmios para o estado de São Paulo, com três apostas vencedores que acertaram os 15 números sorteados. Os números foram: 01, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 e 25 . Cada aposta ganhadora faturou mais de R$ 2,4 milhões.

Apostas vencedoras em São Paulo

A primeira aposta premiada foi registrada na cidade de Guarulhos , na Wilson Lotérica , com um bilhete simples que conquistou o prêmio de R$ 2.497.364,58 . Já na capital paulista, duas apostas realizadas em bolão dividiram a sorte. Uma delas foi na Loteca Sossego , com 20 cotas, recebendo R$ 2.497.364,40 . A outra foi registrada na Lotérica Faria Lima , com 13 cotas, garantindo o prêmio de R$ 2.497.364,48 .

Premiação para outras faixas de acerto

Além das apostas com 15 acertos, o concurso 3290 também premiou milhares de apostadores em faixas menores:

14 acertos : 709 apostas ganharam R$ 1.639,40 cada.

: 709 apostas ganharam cada. 13 acertos : 22.459 apostas levaram R$ 30,00 .

: 22.459 apostas levaram . 12 acertos : 264.285 apostas receberam R$ 12,00 .

: 264.285 apostas receberam . 11 acertos : 1.439.420 apostas ganharam R$ 6,00 .

Estimativa para o próximo concurso

O próximo sorteio da Lotofácil acontece neste sábado, dia 11 de janeiro de 2025 , com uma estimativa de prêmio de R$ 1.700.000,00 . Os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, tanto em loterias credenciadas quanto pela plataforma online oficial.

Confira o resultado e participe

O resultado da Lotofácil 3290 está disponível no site oficial da Caixa e nas loterias de todo o país. Não perca a chance de tentar uma sorte no próximo concurso e conquistar um prêmio milionário. Boa sorte!