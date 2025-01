Ministro descarta alteração em datas de validade de alimentos

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira (23), que o governo não cogita alterar o sistema de datas de validade dos alimentos para reduzir os preços desses produtos, uma demanda do setor de supermercados. Ele falou a jornalistas depois de uma reunião no Palácio do Planalto sobre o aumento dos preços dos alimentos.

A discussão desta quinta-feira envolveu, além de Paulo Teixeira, os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

O ministro do Desenvolvimento Agrário disse que na sexta-feira, 24, as propostas levantadas na reunião desta quinta serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E que anúncios dependem do que o chefe do governo decidir.

Segundo Paulo Teixeira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve participar do encontro da sexta-feira. Também deverão estar presentes, além do ministro do Desenvolvimento Agrário, Haddad e Lula, Carlos Fávaro e Rui Costa.

O aumento dos preços dos alimentos ganhou mais atenção da cúpula do governo nos últimos dias. Na quarta-feira (22), Rui Costa disse que o governo discutiria “intervenções” para reduzir os preços. A declaração pegou mal junto ao mercado e ao empresariado, e o ministro passou a falar em “ações” e “medidas”.

Rui Costa já havia descartado alterações no sistema de validade de alimentos em entrevista à CNN na noite da quarta-feira.

Caso fosse adotada, a medida provavelmente daria munição para opositores criticarem o governo.

Nos primeiros dias de 2025, o Planalto passou por grande desgaste causado por botados espalhados por opositores de que as transação por Pix seriam taxadas.

Estadao Conteudo