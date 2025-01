Mundial de Handebol: Brasil vai em busca de mais uma vitória

O Brasil enfrenta a Dinamarca nesta quarta-feira (29), às 13h30 (horário de Brasília), na Unity Arena, em Oslo, Noruega, pelas quartas de final do Mundial Masculino de Handebol. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV fechada, e pela CazéTV, no YouTube.

A seleção brasileira já garantiu sua melhor campanha na história da competição, superando o nono lugar conquistado em 2019. Agora, a equipe busca uma classificação inédita para a semifinal, mas terá um grande desafio contra os dinamarqueses, tricampeões mundiais e favoritos ao título.

Brasil chega motivado após melhor campanha da história

O Brasil teve um desempenho impressionante na fase de grupos e na etapa principal do torneio. Com cinco vitórias em seis partidas, a equipe mostrou evolução técnica e tática, conquistando vitórias sobre seleções tradicionais como Noruega e Suécia.

O técnico Marcus Tatá destacou a força coletiva da equipe e a importância da defesa para conter o ataque adversário. “Chegar às quartas já é um feito histórico, mas queremos mais. Vamos jogar com intensidade e buscar a vitória”, afirmou o treinador.

Dinamarca mantém favoritismo e busca mais um título

A Dinamarca chega às quartas de final com uma campanha impecável. Atual tricampeã mundial e ouro olímpico em Tóquio 2020, a equipe venceu todos os seus jogos até o momento, consolidando-se como uma das principais potências do handebol mundial.

O grande destaque dinamarquês é Mathias Gidsel, artilheiro do time e um dos principais jogadores do torneio. Além disso, o goleiro Emil Nielsen tem sido um dos melhores da competição, com um alto índice de defesas.

Principais destaques da seleção brasileira

Para enfrentar os dinamarqueses, o Brasil aposta no talento de seus principais jogadores. Haniel Langaro, um dos destaques ofensivos, já marcou 28 gols na competição. No gol, Rangel Rosa tem sido um dos melhores da edição, com 40% de defesas.

O entrosamento entre ataque e defesa será fundamental para a seleção brasileira, que precisa manter o alto nível de desempenho mostrado até agora para surpreender a Dinamarca e seguir na briga pelo título.

Histórico de confrontos entre Brasil e Dinamarca

O retrospecto entre as duas seleções é amplamente favorável à Dinamarca, que venceu a maioria dos encontros anteriores. No entanto, o Brasil tem mostrado evolução e pode aproveitar o momento positivo para equilibrar as ações na partida decisiva.

No último encontro em um Mundial, em 2017, os dinamarqueses venceram por uma margem confortável. Agora, a seleção brasileira quer mudar essa história e escrever um novo capítulo no handebol nacional.

Onde assistir Brasil x Dinamarca

Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Dinamarca ao vivo pelo canal SporTV 2 e pela plataforma CazéTV, no YouTube. O jogo acontece nesta quarta-feira (29), às 13h30 (horário de Brasília).

O que vem depois?

Caso conquiste a vaga para a semifinal, o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre Portugal e Alemanha. A semifinal será realizada nos dias 30 e 31 de janeiro, e a grande final está programada para o dia 2 de fevereiro.

A seleção brasileira já fez história no Mundial de Handebol, mas quer ir ainda mais longe. A partida contra a Dinamarca promete ser um grande desafio e um teste de resistência para os atletas. Resta saber se o Brasil conseguirá surpreender os favoritos e continuar sua trajetória rumo ao topo.