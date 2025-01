Nubank fora do ar: saiba o que está acontecendo e o que fazer

Se você tentou acessar o Nubank nesta quinta-feira (30) e não conseguiu, não está sozinho. Desde as 10h18 (horário de Brasília), vários usuários relatam problemas para fazer login no aplicativo e realizar pagamentos via Pix. O site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, já registrou mais de 120 reclamações.

O que está acontecendo?

Muita gente está reclamando que o app do Nubank não abre normalmente ou fica travado na tela de login. Além disso, transações via Pix e outros métodos de pagamento não estão funcionando. Tanto usuários de Android quanto de iPhone (iOS) foram afetados pelo problema.

O que os clientes estão dizendo?

Nas redes sociais, correntistas do Nubank estão compartilhando suas frustrações. Muitos dizem que não conseguem acessar a conta nem pagar contas pelo app. Alguns tentaram desinstalar e reinstalar o aplicativo, mas isso não resolveu o problema.

O Nubank já se pronunciou?

Por enquanto, o Nubank ainda não divulgou uma nota oficial explicando a falha. O ideal é acompanhar os canais oficiais do Nubank, como o Twitter (X) e o Instagram, para saber quando tudo voltará ao normal.

Como saber se o Nubank está realmente fora do ar?

Se você está com dificuldades para acessar o app, pode confirmar a falha de algumas maneiras:

Acesse o Downdetector para ver se há relatos de outros usuários.

Confira as redes sociais do Nubank, onde a empresa costuma avisar sobre problemas técnicos.

Veja se há atualizações pendentes na Play Store ou App Store. Às vezes, um update pode resolver falhas.

O que fazer enquanto o Nubank não volta?

Se você precisa fazer um pagamento urgente ou precisa acessar sua conta, aqui estão algumas dicas:

Não tente entrar várias vezes seguidas no app, pois isso pode bloquear sua conta temporariamente.

Use outro meio de pagamento, como um cartão físico ou outra conta bancária.

Fique de olho nas redes sociais do Nubank para saber quando o serviço será normalizado.

Quando o problema será resolvido?

Ainda não há previsão para a normalização do serviço. O ideal é aguardar um comunicado oficial do Nubank antes de tomar qualquer decisão, como trocar a senha ou tentar métodos alternativos.

Como evitar transtornos no futuro?

Se você não quer passar sufoco em caso de falha no Nubank, algumas precauções podem ajudar:

Tenha uma conta em outro banco para emergências.

Mantenha dinheiro em carteiras digitais, como Mercado Pago ou PayPal.

Tenha sempre um pouco de dinheiro em espécie, caso precise pagar algo urgente.

Fique ligado!

O Nubank ainda deve divulgar mais informações sobre a falha e a solução do problema. Para evitar golpes, não compartilhe seus dados bancários com ninguém e só confie em informações dos canais oficiais. Assim que houver novidades, atualizaremos esta matéria! 🚀