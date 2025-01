Nuggets x Celtics AO VIVO: veja onde assistir partida da NBA

Nesta quarta-feira (8), às 00h (horário de Brasília), Denver Nuggets e Boston Celtics se enfrentam. Contudo, onde assistir Nuggets x Celtics ao vivo pela temporada regular da NBA 2024/2025?

Leia também: Paraty é destino brasileiro que combina história, cultura e natureza

A partida, que será realizada na casa do Denver Nuggets, localizada na Ball Arena, em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura), e dos serviços de streaming Disney+, Amazon Prime Video e NBA League Pass.

O Denver Nuggets vive um ótimo momento na temporada, ocupando a quarta posição na Conferência Oeste, com uma incrível sequência de três vitórias consecutivas, sobre San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Utah Jazz.

Muito regular durante a temporada, o Boston Celtics está na segunda colocação da Conferência Leste, vindo de derrota para o Oklahoma City Thunder, por 105 a 92.

Denver Nuggets: Jamal Murray (armador), Christian Braun (ala-armador), Michael Porter Jr. (ala), Aaron Gordon (ala-pivô) e Nikola Jokic (pivô).

Boston Celtics: Jrue Holiday (armador), Derrick White (ala-armador), Jaylen Brown (ala), Jayson Tatum (ala-pivô) e Al Horford (pivô).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui