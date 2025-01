‘Nunca falei’, diz Claudia Leitte sobre polêmica com Ivete Sangalo

Um dos temas mais comentados nos últimos dias no universo do entretenimento envolve Claudia Leitte e Ivete Sangalo, duas das maiores estrelas do axé brasileiro.

O burburinho começou quando internautas perceberam que ambas haviam deixado de se seguir nas redes sociais, reacendendo rumores de rivalidade entre as cantoras. A situação ganhou novos contornos com especulações sobre uma suposta ligação acalorada entre elas, que teria culminado no afastamento virtual.

No entanto, Fábio Almeida, empresário de Claudia Leitte e ex-empresário de Ivete, negou veementemente qualquer contato telefônico entre as artistas. Em entrevista ao portal BNews, ele esclareceu que a decisão de Claudia de bloquear Ivete nas redes sociais foi motivada pelo desenrolar de questões relacionadas a interações da cantora baiana. “Não houve essa ligação. Tudo se deu no âmbito das atitudes que Ivete tomou”, afirmou.

Polêmica

A polêmica se intensificou após Ivete Sangalo curtir e comentar uma publicação do secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, exaltando a importância do Axé após Claudia Leitte substituir a menção à orixá Iemanjá pela expressão “Yeshua” durante suas apresentações da música Caranguejo.

Claudia, evangélica desde 2014, mudou o trecho original para evitar referências religiosas distintas de sua fé, o que gerou acusações de intolerância religiosa e denúncias ao Ministério Público.

Essa sequência de eventos, somada ao posicionamento público de Ivete, foi apontada como um dos fatores que influenciaram Claudia a cortar o vínculo nas redes sociais.

Contudo, em conversa exclusiva com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ao ser questionada sobre o assunto, Claudia Leitte desconversou. “Nunca falei da vida de ninguém esses anos todos. Não quero falar nada da vida de ninguém, não. Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando. Não quero falar de ninguém”, declarou.

Maturidade e saúde mental

A cantora ainda destacou a importância de manter a saúde mental e de não se envolver em discussões negativas nas redes sociais. “Tenho uma carreira de um pouco mais de 20 anos e me considero ‘paleozoica’ na internet. Amadureci num sistema que estava em mutação. Manifestei emoções, era uma menina. Mas tive tempo para amadurecer e, hoje, faço escolhas muito conscientes”, afirmou Claudia.

Ela concluiu: “Na vida, todos temos tempestades. Quem está vivo está sempre lidando com algo. É importante descobrir quem você é, focar nisso e seguir fazendo, mesmo que haja percalços e tumulto.”

Estadão Conteudo