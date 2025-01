Onde assistir ao vivo aos jogos desta quarta-feira (1)

Se você é fã de futebol, esta quarta-feira (1), será recheada de partidas emocionantes. Com confrontos válidos pelo Campeonato Inglês em diversas divisões, além da Kings League World Cup, os jogos prometem movimentar o dia dos amantes do esporte. Confira os detalhes, incluindo horários e onde assistir.

Campeonato Inglês – Primeira Divisão

Brentford x Arsenal – 14h30 (ESPN e Disney+)

Kings League World Cup

Japão x Itália – 12h00 (Disney+)

– 12h00 (Disney+) Uzbequistão x Arábia Saudita – 13h00 (Disney+)

– 13h00 (Disney+) Argentina x Espanha – 14h00 (Disney+)

– 14h00 (Disney+) Estados Unidos x México – 15h00 (Disney+)

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

Queens Park Rangers x Watford – 09h30 (Disney+)

– 09h30 (Disney+) Sheffield Wednesday x Derby County – 12h00 (Disney+)

– 12h00 (Disney+) Hull City x Middlesbrough – 14h30 (ESPN 4 e Disney+)

– 14h30 (ESPN 4 e Disney+) Sunderland x Sheffield United – 17h00 (ESPN e Disney+)

– Quarta Divisão

Swindon Town x Colchester United – 12h00 (Disney+)

– Quinta e Sexta Divisões

Rodada 25 (Quinta Divisão) – 12h00 (DAZN)

– 12h00 (DAZN) Rodada 24 (Sexta Divisão) – 12h00 (DAZN)

Destaques do Dia

O jogo entre Brentford e Arsenal às 14h30 é um dos mais aguardados da rodada principal do Campeonato Inglês. Já na Kings League World Cup, o confronto entre Estados Unidos e México às 15h00 promete agitar os fãs do futebol internacional.

Não perca nenhum detalhe! Escolha sua partida favorita e aproveite o dia cheio de emoções no mundo do futebol.

