Onde vai passar NBA? Veja onde assistir cada confronto ao vivo

Nesta quinta-feira (9), sete jogos eletrizantes prometem botar ainda mais fogo na temporada regular da NBA 2024/2025. Contudo, onde vai passar cada jogo da NBA hoje?

O jogo de destaque da noite fica com o confronto entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, que será realizado no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. No momento, o Cavaliers é líder da Conferência Leste, com incríveis 32 vitórias e apenas quatro derrotas. Já o Raptors, vive uma situação delicada na competição, ocupando a 14ª colocação da Conferência Leste. Sobretudo, o dia está repleto de ótimos confrontos, que vão deixar os fãs da NBA “malucos” por todo mundo.

Veja onde vai passar cada jogo da NBA

Detroit Pistons x Golden State Warriors , às 21h – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming)

, às 21h – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming) Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors , às 21h – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming)

, às 21h – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming) Orlando Magic x Minnesota Timberwolves , às 21h – transmissão do Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (streaming)

, às 21h – transmissão do Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (streaming) Memphis Grizzlies x Houston Rockets , às 22h – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming)

, às 22h – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming) Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers , às 22h30 – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming)

, às 22h30 – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming) Utah Jazz x Miami Heat , às 23h- transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming)

, às 23h- transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming) Phoenix Suns x Atlanta Hawks, às 23h – transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming)