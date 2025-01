Oscar 2025: ‘Ainda Estou Aqui’ volta ao topo das bilheterias no Brasil

O filme Ainda Estou Aqui voltou ao topo das bilheterias brasileiras após receber, na última quinta-feira, três indicações ao Oscar de 2025 – Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. Entre os dias 23 e 26 deste mês, o longa de Walter Salles superou obras como Mufasa: O Rei Leão, Sonic 3 e O Auto da Compadecida 2, sendo o filme que mais arrecadou dinheiro no Brasil durante o período.

O filme arrecadou R$ 5,3 milhões de bilheteria durante o final de semana. Apesar disso, o longa da Disney se manteve como a obra mais vista nos cinemas brasileiros – foram 225 mil pessoas contra 216 mil pessoas de Ainda Estou Aqui. O levantamento é da Comscore, que reúne e divulga dados de bilheterias do mundo todo.

Leia também: Oscar 2025: ‘Emilia Pérez’ lidera a disputa com 13 indicações

Essa é a décima segunda semana consecutiva que a história de Eunice Paiva está nos cinemas brasileiros. O longa, que estreou no dia 7 de novembro, se tornou um sucesso de público – são quase 4 milhões de espectadores – e de crítica. É a primeira vez na história que um filme brasileiro e totalmente falado em português é indicado à principal categoria do Oscar.

A obra, adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, conta a história da família Paiva e de sua resistência contra a ditadura militar que assolou o País. Na década de 1970, o patriarca da família – Rubens Paiva – desapareceu após ser raptado pelos militares. A trama segue a batalha de Eunice, esposa de Rubens e mãe de Marcelo, na manutenção da sua vida, da sua família e da memória de seu marido.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui