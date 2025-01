Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta terça-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam, em confronto válido pelo Campeonato Paulista 2025. Porém, onde assistir Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo?

A partida, que será realizada no Allianz Parque, em São Paulo, contará com transmissão ao vivo do Uol Play, Zapping TV e Nosso Futebol.

Até o momento, o alviverde ocupa a 2ª colocação do Grupo D do Campeonato Paulista, com 7 pontos conquistados. Em seu último confronto, o Palmeiras perdeu para o Novorizontino, por 2 a 1.

Já o Red Bull Bragantino, também vem de derrota, após perder para o Água Santa, por 3 a 0. No momento, o clube ocupa a 3ª colocação do Grupo B do Paulistão, com 3 pontos conquistados.]

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Thalys.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha (Guzmán) e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Vinicinho; Thiago Borbas e Isidro Pitta.

Ficha técnica

Data: 28 de janeiro (terça-feira)

28 de janeiro (terça-feira) Hora: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir Palmeiras x Red Bull Bragantino

Uol Play, Zapping TV e Nosso Futebol