Paulistão começa com seis times da Série A e Portuguesa milionária

Começa nesta quarta-feira (15), o Campeonato Paulista 2025. Quatro jogos marcam a data, incluindo o duelo entre o atual campeão Palmeiras, que busca quebrar uma escrita de mais de cem anos pelo tetracampeonato Estadual, contra a tradicional Portuguesa, que recentemente aderiu à SAF e conta com investimento milionário. O principal confronto do dia acontece às 21h35, no Allianz Parque.

Neste ano, o Paulistão tem seis times da Série A do Brasileirão, após Santos e Mirassol conquistarem o acesso na Série B do ano passado. A dupla se junta a Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

O Estadual mantém o formato das últimas edições, com 16 times divididos em quatro grupos, com os dois melhores de cada avançando ao mata-mata. As equipes enfrentam os adversários das outras chaves ao longo de 12 rodadas, disputadas entre 15 de janeiro e 23 de fevereiro. A edição deste ano começa mais cedo por causa do calendário apertado, que terá a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em julho, nos Estados Unidos. O Palmeiras é um dos representantes brasileiros.

As quartas de final (1º de março) e semifinais (9 de março) serão disputadas em jogo único, com os clubes de melhor campanha jogando em casa. A decisão será disputada em dois jogos de ida e volta, marcados para os dias 16 e 27 de março. A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai pagar aproximadamente R$ 5 milhões ao campeão.

Os cinco melhores colocados na classificação geral garantem vaga na Copa do Brasil 2026, além do campeão da Copa Paulista. Caso a equipe já esteja classificada para o mata-mata nacional por meio de presença na Libertadores, a vaga vai para o outro time mais bem posicionado na tabela. Os dois piores, por sua vez, são rebaixados.

Onde assistir ao Paulistão?

Record (TV aberta)

TNT Sports (TV fechada)

Max (streaming)

CazéTV (YouTube)

Paulistão Play (YouTube)

Estadão Conteúdo