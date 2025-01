Pedido de socorro no Google Maps “intriga” autoridades

As redes sociais estão fervendo depois que usuários encontraram um pedido de socorro no Google Maps. As mensagens misteriosas apareceram em um terreno baldio em Los Angeles, nos Estados Unidos, e deixaram muita gente curiosa.

Mensagens estranhas surgem em imagens de satélite

Nas imagens do Google Maps, dá para ver claramente palavras como “Help” (Ajuda), “Traffic” (Tráfico), “FBI” e “Terrorismo”. Tudo isso parece ter sido escrito no chão com pedaços de madeira ou ferro. Quem descobriu a cena logo compartilhou nas redes sociais, e o mistério começou.

Google captou as imagens entre fevereiro e julho de 2023

Segundo o Google, as imagens foram registradas entre fevereiro e julho de 2023. A área onde os escritos aparecem tem muitos imigrantes latinos, o que explicaria algumas mensagens em espanhol. Quem usou o Street View também notou vários cartazes em espanhol na mesma região.

Teorias sobre tráfico humano ganham força

Muita gente acredita que as mensagens são um pedido de socorro real e que pode haver algo sério acontecendo ali, como um caso de tráfico humano. Outros acham que pode ser uma pegadinha, uma ação de marketing ou até uma intervenção artística.

Coordenadas revelam o local exato

Quem quiser ver a cena por conta própria pode buscar as coordenadas 34°03’18.0″N 118°13’30.0″W no Google Maps. Além das palavras escritas no chão, a região tem vários sinais visíveis de abandono.

Autoridades ainda não comentaram sobre o caso

Até agora, nenhuma autoridade oficial dos Estados Unidos comentou sobre as mensagens. Enquanto isso, os internautas seguem tentando chamar a atenção do FBI e da polícia para que investiguem o local.

Casos parecidos já aconteceram antes

Essa não é a primeira vez que algo assim aparece em imagens de satélite. Vários casos de mensagens misteriosas já foram descobertos ao redor do mundo, muitas vezes sem explicação até hoje.

Google não altera imagens de satélite

O Google já afirmou que não altera imagens de satélite, a menos que seja por questões de privacidade ou segurança nacional. Isso significa que as mensagens vistas ali são reais e estavam de fato naquele local no momento do registro.

Mistério continua sem solução

Sem respostas concretas, a internet segue dividida entre os que acreditam em um crime real e os que acham que é apenas uma brincadeira. Até que alguém investigue o local, o pedido de socorro no Google Maps continua sendo um grande mistério.

E agora?

Se for uma brincadeira, deu certo e chamou atenção. Mas se for um alerta real, pode ser um caso grave ainda não descoberto. O que realmente aconteceu nesse terreno baldio em Los Angeles? Por enquanto, ninguém sabe ao certo.