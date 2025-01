Pesquisa mostra queda de aprovação do governo Lula; veja

A aprovação do governo Lula caiu nas regiões Nordeste e Sul, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27). A região Nordeste, onde tradicionalmente o presidente mantém apoio mais forte, apresentou um recuo de sete pontos porcentuais em relação ao último levantamento. A região Sul também registrou uma queda de sete pontos, marcando os piores resultados para a gestão nessas áreas.

No Nordeste, a taxa de aprovação do governo caiu de 67% em dezembro de 2024 para 60% em janeiro deste ano, enquanto a desaprovação subiu de 32% para 37%. A parcela de entrevistados que não soube ou preferiu não responder passou de 1% para 4%.

Já no Sul, o índice de aprovação passou de 46% em dezembro para 39% agora, enquanto a desaprovação cresceu de 52% para 59%. A quantidade de pessoas que não opinaram permaneceu estável, em 2%.

O levantamento ouviu 4.500 pessoas presencialmente entre os dias 23 e 26 de janeiro, após a “crise do Pix”. A margem de erro é de um ponto porcentual, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

No Sudeste, a aprovação passou de 44% para 42%, enquanto a desaprovação se manteve em 53%. Já no Centro-Oeste e Norte, os índices praticamente não mudaram: a aprovação ficou em 48%, e a desaprovação passou de 50% para 49%.

Os resultados gerais mostram uma queda de cinco pontos porcentuais na aprovação do governo, que agora é de 47%, enquanto a desaprovação subiu para 49%. É a primeira vez na série histórica do levantamento que a avaliação negativa supera a opinião positiva.

Nordeste

– Aprova: 60% (eram 67% em dezembro de 2024)

– Desaprova: 37% (32% eram em dezembro de 2024)

– Não sabe/Não respondeu: 4% (era 1% em dezembro de 2024)

Sudeste

– Aprova: 42% (eram 44% em dezembro de 2024)

– Desaprova: 53% (eram 53% em dezembro de 2024)

– Não sabe/Não respondeu: 5% (eram 3% em dezembro de 2024)

Sul

– Aprova: 39% (eram 46% em dezembro de 2024)

– Desaprova: 59% (eram 52% em dezembro de 2024)

– Não sabe/Não respondeu: 2% (eram 2% em dezembro de 2024)

Centro-Oeste/Norte

– Aprova: 48% (eram 48% em dezembro de 2024)

– Desaprova: 49% (eram 50% em dezembro de 2024)

– Não sabe/Não respondeu: 3% (eram 2% em dezembro de 2024)

Estadao Conteudo

