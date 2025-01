Piúma: prefeito anuncia chamamento de 129 novos servidores

A Prefeitura de Piúma anunciou, nesta quinta-feira (23), o chamamento de 129 novos servidores aprovados em concurso público.

A convocação, já foi assinada pelo chefe do Poder Executivo, deve ser publicada, nesta sexta-feira (24), no Diário Oficial.

“Após anos sem realização de concurso público, esse momento representa um marco para nossa cidade. Meu compromisso é melhorar os atendimentos à população e garantir que Piúma continue avançando com qualidade e eficiência nos serviços públicos”, explicou Paulo Cola.

