Planeta Atlântida 2025: veja onde assistir a programação “em casa”

O Planeta Atlântida 2025 já tem data marcada e promete agitar o Litoral Norte do RS. O festival acontece nesta sexta (31) e sábado (1º), na Saba, em Xangri-Lá, reunindo grandes artistas e milhares de fãs. Para quem não puder ir, a boa notícia é que os shows serão transmitidos pela internet e pela RBS TV.

Que horas começa o Planeta Atlântida 2025?

Nos dois dias de evento, os portões abrem às 16h. Os primeiros shows começam logo depois: às 17h no Palco Atlântida e às 17h30 no Palco Planeta. O festival traz uma mistura de ritmos, com pop, rock, funk, rap e reggae, garantindo muita animação até a madrugada.

Confira a programação de sexta-feira (31)

Palco Planeta

17h20 – O Sul é o Nosso Palco

17h40 – Lagum

19h10 – Luísa Sonza

20h40 – Alexandre Pires com Baile do Nego Véio

22h10 – Ana Castela

23h40 – Anitta

01h30 – Filipe Ret convida Caio Luccas

03h00 – Pedro Sampaio

Palco Atlântida

17h00 – Vera Loca

18h30 – Aperte o Play

20h00 – 3030

21h30 – Cachorro Grande

23h00 – Poesia Acústica convida Cynthia Luz

00h30 – Teto

02h00 – DJ Topo

Sábado (1º) também será de muita música!

Se o primeiro dia já promete, o segundo vem com mais atrações incríveis. No Palco Planeta, tem Armandinho, Natiruts, Matuê e um Baile do Planeta com Kevin o Chris, Livinho e Ariel B. No Palco Atlântida, shows de Carol Biazin, Comunidade Nin-Jitsu e WIU garantem a festa.

Palco Planeta – Sábado (1º/2)

17h30 – Armandinho

19h00 – Dilsinho

20h30 – Natiruts

22h20 – Sorriso Maroto

23h50 – Matuê

01h20 – Baile do Planeta com Kevin o Chris, Livinho e Ariel B

03h10 – Dubdogz by Dogzparade

Palco Atlântida – Sábado (1º/2)

17h00 – Gupe

19h00 – Syon Trio

20h00 – Os Garotin

21h30 – Carol Biazin

23h00 – Comunidade Nin-Jitsu e MC Jean Peaul

00h30 – WIU convida Brandão

02h00 – MU540

Como assistir ao Planeta Atlântida 2025?

Se você não puder ir ao festival, pode curtir tudo ao vivo pela internet e na TV. A RBS TV transmitirá momentos especiais, e o YouTube do ATL TV mostrará vários shows. Além disso, a TV Globo exibirá os melhores momentos no domingo.

Sexta-feira (31): RBS TV a partir das 00h55

Sábado (1º): RBS TV a partir das 23h00

Domingo (2): Melhores momentos na TV Globo, logo depois do BBB

O festival mais esperado do Sul do Brasil!

O Planeta Atlântida 2025 promete ser inesquecível. Com um lineup de peso, estrutura incrível e transmissão ao vivo, o festival segue como um dos maiores eventos de música do Brasil. Agora é só escolher como assistir e curtir cada momento!