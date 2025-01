Precisando trabalhar? Hospital está com oportunidades em Cachoeiro

Está precisando de emprego? O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) está com diversas vagas de emprego disponíveis, em Cachoeiro de Itapemirim.

As vagas de emprego abertas, são para três diferentes funções, sendo elas: auxiliar de higienização, auxiliar de cozinha e assistente de manutenção predial. Contudo, entre os benefícios ofertados por cada vaga, estão: salário base, insalubridade, ticket (cesta básica), vale-transporte e plano de saúde.

Os interessados na oportunidade, devem enviar seu currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no título do e-mail.

Auxiliar de higienização

Auxiliar de cozinha

Assistente de manutenção predial

