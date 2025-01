Qual foi o resultado do Dia de Sorte de hoje?

Neste sábado, 18 de janeiro, a Loteria Dia de Sorte realizou mais um sorteio emocionante no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Os números premiados foram: 31 – 29 – 24 – 27 – 01 – 17 – 08. O Mês da Sorte sorteado foi março. Confira abaixo tudo sobre este concurso e saiba como funciona essa modalidade que tem conquistado milhares de apostadores em todo o país.

A Dia de Sorte é uma loteria inspirada no calendário, ideal para quem acredita que seus números da sorte estão ligados a datas especiais. Para jogar, o participante deve escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte. Cada aposta simples, com 7 números e um mês, custa R$ 2,50.

Os sorteios ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. O objetivo é acertar os 7 números sorteados para conquistar o prêmio principal. Também é possível ganhar acertando 6, 5, 4 números ou apenas o Mês da Sorte.

A premiação na Dia de Sorte é proporcional à arrecadação. Cerca de 43,35% do valor arrecadado é destinado aos prêmios, distribuídos entre as faixas de acerto:

A probabilidade de acertar os 7 números com uma aposta simples é de 1 em 2.629.575. Apesar de desafiadora, esta é uma das loterias com melhores chances de ganho.

Os resultados dos sorteios da Dia de Sorte podem ser acompanhados ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal ou conferidos posteriormente nos sites e apps de loterias. Certifique-se de verificar seu bilhete e resgatar o prêmio em uma agência da Caixa ou lotérica credenciada, caso seja um dos sortudos.

A modalidade é ideal para quem busca uma loteria mais intuitiva e com relação pessoal, ao possibilitar a escolha de números que remetem a momentos importantes. Além disso, os prêmios atrativos e as boas chances de ganho tornam a Dia de Sorte uma opção popular entre os brasileiros.

Agora que você sabe tudo sobre o resultado Dia de Sorte deste sábado (18) e como jogar, está na hora de testar sua sorte. Boa sorte em suas próximas apostas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui