Que horas vai ser a posse do Trump? Veja a programação

Nesta segunda-feira (20), Donald Trump dará início ao seu dia de posse com um tradicional serviço religioso na Igreja Episcopal de São João, localizada em frente à Casa Branca. Esta prática é um ritual seguido por presidentes eleitos e simboliza um momento de reflexão antes das atividades cerimoniais.

Encontro com Joe Biden na Casa Branca

Antes de seguir para o Capitólio, Trump e a futura primeira-dama, Melania Trump, se reunem com o atual presidente, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, na Casa Branca. Este encontro tradicional marca a transição pacífica de poder e inclui um chá de boas-vindas ao novo presidente.

Horário da Cerimônia de Posse no Capitólio

A cerimônia principal começa às 14h (horário de Brasília) no Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos. As atividades incluem um prelúdio musical do coral da Universidade de Nebraska-Lincoln e apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais dos EUA. A senadora Amy Klobuchar, Democrata de Minnesota, será a responsável pela abertura oficial.

Momentos Religiosos e Musicais

A cerimônia contará com diversas orações, incluindo invocações realizadas pelo Cardeal Timothy Dolan e pelo Rev. Franklin Graham. Apresentações musicais incluem “Oh, América!” pelo cantor de ópera Christopher Macchio e “America the Beautiful”, interpretada por Carrie Underwood e coros militares.

Juramento e Discurso de Posse

O juramento do vice-presidente será conduzido pelo juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh, enquanto o juramento do presidente ficará a cargo do chefe de justiça da Suprema Corte, John Roberts. Após o juramento, Trump fará seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos.

Benção Interreligiosa

Líderes religiosos de diversas fés realizarão uma benção especial, incluindo o rabino Dr. Ari Berman, o imã Husham Al-Husainy, o pastor Lorenzo Sewell e o reverendo Frank Mann. O encerramento será marcado pela execução de “The Star-Spangled Banner”, também cantado por Christopher Macchio.

Despedida ao Ex-Presidente Biden

Após a cerimônia, o ex-presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris deixarão o Capitólio, concluindo a transição formal de poder. Este momento simboliza a continuidade da democracia americana.

Atividades da Tarde: Assinaturas e Almoço

Trump seguirá para a Sala de Assinaturas do presidente, onde formalizará documentos importantes. Em seguida, participará de um almoço de posse ao lado de lideranças do Congresso e convidados especiais.

Desfile Presidencial e Cerimônia no Salão Oval

Dessa vez, o tradicional desfile presidencial não percorrerá a Avenida Pensilvânia por causa do frio. Será no Capitol One Arena, um ginásio de Washington. O ato celebrará a chegada de Trump à Casa Branca. Logo após, ele participará de uma cerimônia oficial no Salão Oval, onde assinará os primeiros decretos de seu mandato.

Bailes de Posse Encerram o Dia

As comemorações serão finalizadas com três bailes de gala: o Baile do Comandante em Chefe, o Baile da Liberdade e o Baile Starlight. Esses eventos reúnem convidados de todo o país para celebrar a nova administração.

A agenda detalhada e os momentos marcantes do dia tornam a posse de Donald Trump um evento histórico, que rememora tradições e simbolismos da democracia americana.