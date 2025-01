Quem faturou a bolada do Lotofácil? Veja os números sorteados

O sorteio da Lotofácil 3307 aconteceu nesta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Se você apostou, já pode conferir as dezenas sorteadas: 01, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25. Será que a sorte sorriu para você?

Como jogar na Lotofácil

Jogar na Lotofácil é bem simples. Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores as chances de ganhar, mas o preço da aposta também sobe. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou no site oficial da Caixa Econômica Federal.

Quantos números garantem prêmio?

Na Lotofácil, dá para ganhar acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O prêmio principal vai para quem acerta os 15 números sorteados, mas mesmo quem faz menos pontos recebe um valor proporcional.

Quais as chances de ganhar?

A probabilidade de ganhar depende da quantidade de números escolhidos. Se você jogar com 15 números, a chance de levar o prêmio máximo é de 1 em 3.268.760. Se optar por 20 números, a chance sobe para 1 em 211. Apesar de parecer difícil, a Lotofácil é uma das loterias mais fáceis de acertar.

Como resgatar o prêmio?

Se você ganhou, é hora de resgatar o prêmio. Valores de até R$ 1.903,98 podem ser retirados em qualquer casa lotérica. Para prêmios maiores, o pagamento é feito apenas nas agências da Caixa Econômica Federal. Leve um documento oficial com foto e o bilhete premiado.

Onde assistir aos sorteios?

Os sorteios da Lotofácil acontecem regularmente de segunda a sábado, às 20h, no horário de Brasília. Além disso, você pode acompanhar ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube ou, se preferir, comparecer pessoalmente ao Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por outro lado, se você não ganhou desta vez, não se preocupe! O próximo sorteio pode ser a sua grande chance. Então, continue tentando! Boa sorte!