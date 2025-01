Real Madrid onde assistir? Veja ao vivo

Neste domingo (19), o Real Madrid enfrenta o Las Palmas no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada de LALIGA. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+, com início às 12h15 (horário de Brasília). Este é um confronto importante para os merengues, que buscam reencontrar a estabilidade na temporada após resultados recentes decepcionantes.

Instabilidade do Real Madrid em campo

O Real Madrid chega pressionado após a derrota na final da Supercopa da Espanha e um susto na Copa do Rei, onde enfrentou dificuldades inesperadas. Além disso, o time terá desfalques importantes, incluindo o atacante brasileiro Vinicius Jr., suspenso, além de Camavinga, Militão e Carvajal, que estão lesionados.

Las Palmas: Adversário organizado

O Las Palmas, que ocupa a parte intermediária da tabela, também terá ausências importantes. Por exemplo, entre os desfalques estão o suspenso Essugo e os lesionados Rozada e Park. No entanto, apesar disso, a equipe promete dar trabalho, especialmente com uma defesa sólida e um meio-campo eficiente.

Onde assistir Real Madrid x Las Palmas ao vivo?

O jogo Real Madrid x Las Palmas será transmitido ao vivo pelo Disney+, com início às 12h15 (horário de Brasília). A plataforma é a única responsável pela exibição do duelo no Brasil, garantindo aos fãs a chance de acompanhar cada detalhe deste confronto emocionante.

Prováveis escalações de Real Madrid x Las Palmas

Ambos os times entrarão em campo com formações adaptadas devido aos desfalques. Confira as possíveis escalações:

Real Madrid:

Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger e Mendy; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo e Mbappé.

Las Palmas:

Cillessen; Alex Suárez, McKenna, Mármol e Álex Muñoz; Javi Muñoz, Kirian, Sandro, Fuster e Moleiro; Fábio Silva.

Real Madrid: A busca pela liderança

Os merengues, portanto, sabem que precisam vencer para manter a pressão sobre os líderes de LALIGA. Além disso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti aposta no talento de jogadores como Rodrygo e Bellingham para, assim, superar as dificuldades impostas pelas ausências.

Las Palmas: O desafio no Bernabéu

Enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu é sempre um desafio, mas o Las Palmas acredita em sua organização defensiva e em contra-ataques rápidos para surpreender. Moleiro e Fábio Silva são os principais nomes a serem observados.

Histórico do confronto

O Real Madrid leva ampla vantagem no retrospecto contra o Las Palmas. Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, os merengues venceram oito, empataram um e perderam apenas uma vez. O desempenho histórico reforça o favoritismo dos donos da casa.

Expectativa de um grande jogo

Com ambos os times precisando do resultado, a partida, assim, promete ser disputada. O Real Madrid, por isso, busca reafirmar sua força em casa, enquanto o Las Palmas, por outro lado, espera aproveitar as fragilidades recentes do adversário.

Fique por dentro de tudo!

Para acompanhar Real Madrid x Las Palmas ao vivo, acesse o Disney+ neste domingo, às 12h15. Não perca nenhum detalhe deste confronto decisivo de LALIGA.