Resultado da Lotofácil: apostas de 3 cidades do ES ganham prêmio

O sorteio do concurso 3291 da Lotofácil ocorreu neste sábado (11), e gerou premiações para milhares de apostadores. No entanto, não houve ganhadores com 15 acertos, o que resultou em uma acumulação para o próximo sorteio. Confira os detalhes completos do resultado da Lotofácil 3291 e as premiações distribuídas aos acertadores.

Premiação de 14 Acertos

O prêmio de 14 acertos teve 236 apostas ganhadoras, com cada uma recebendo R$ 1.679,56. Destaque para o Espírito Santo, onde foram registradas várias apostas vencedoras. Entre as cidades que se destacaram, estão Serra (ES), Vila Valério (ES) e Vila Velha (ES).

Premiação de 13 Acertos

No caso das apostas com 13 acertos, o prêmio foi de R$ 30,00. Um total de 9.271 apostas acertaram 13 números, dividindo o valor entre os ganhadores. Embora o prêmio seja menor do que o de 14 acertos, ainda assim houve uma grande quantidade de vencedores, mostrando a popularidade e a distribuição das premiações da Lotofácil.

Premiação de 12 Acertos

As apostas com 12 acertos também tiveram uma boa quantidade de ganhadores, com 117.121 apostas premiadas. Cada ganhador recebeu R$ 12,00. A distribuição desse prêmio foi extensa, beneficiando muitas pessoas, o que demonstra a acessibilidade dos prêmios da Lotofácil para apostadores de diferentes faixas de acertos.

Estimativa de Prêmio para o Próximo Concurso

Para o próximo concurso, que será realizado no dia 13 de janeiro de 2025, a estimativa de prêmio é de R$ 5.000.000,00. Os apostadores podem se animar com o valor acumulado e tentar a sorte para alcançar o prêmio principal. Enquanto isso, o resultado da Lotofácil 3291 evidencia o impacto significativo que os sorteios têm em todo o Brasil, com milhões de apostas feitas a cada rodada.

Com isso, o concurso 3291 terminou com boas premiações para quem acertou 14, 13, 12 e 11 números. A expectativa agora é para o sorteio de número 3292, com o prêmio acumulado, que promete atrair ainda mais apostadores.