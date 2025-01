Resultado da Lotofácil: bolada milionária sai para 3 apostas

O concurso 3299 da Lotofácil trouxe mais uma oportunidade para os apostadores de todo o Brasil testarem a sorte. O sorteio, realizado na noite desta terça-feira (21), premiou três sortudos que acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal de R$ 1.373.138,13. Confira abaixo os detalhes da premiação.

Números sorteados no concurso 3299

Os números sorteados na Lotofácil 3299 foram: 01-02-03-06-07-09-10-13-14-15-17-20-22-24-25. Aqueles que acertaram entre 11 e 15 dezenas também garantiram prêmios, com valores que variam conforme a quantidade de acertos.

Premiação da Lotofácil 3299

15 acertos : 3 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 457.712,71 para cada.

: 3 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 457.712,71 para cada. 14 acertos : 299 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 1.375,61 para cada.

: 299 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 1.375,61 para cada. 13 acertos : 10.402 apostas ganhadoras, prêmio fixo de R$ 30,00.

: 10.402 apostas ganhadoras, prêmio fixo de R$ 30,00. 12 acertos : 122.206 apostas ganhadoras, prêmio fixo de R$ 12,00.

: 122.206 apostas ganhadoras, prêmio fixo de R$ 12,00. 11 acertos: 622.376 apostas ganhadoras, prêmio fixo de R$ 6,00.

Estimativa do próximo prêmio da Lotofácil

Para o próximo concurso da Lotofácil, que acontece na quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, a estimativa de prêmio é de R$ 6.000.000,00. Apostadores já podem registrar seus jogos em casas lotéricas ou canais digitais até as 19h do dia do sorteio.

Como apostar na Lotofácil

Apostar na Lotofácil é simples. Cada volante possui 25 dezenas, e o jogador pode escolher entre 15 e 20 números. O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números escolhidos. As chances de ganhar aumentam com mais dezenas, mas o custo da aposta também é maior.

Probabilidades de ganhar na Lotofácil

15 números : 1 chance em 3.268.760

: 1 chance em 3.268.760 16 números : 1 chance em 204.297

: 1 chance em 204.297 17 números : 1 chance em 24.035

: 1 chance em 24.035 18 números : 1 chance em 4.006

: 1 chance em 4.006 19 números : 1 chance em 843

: 1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Aposte com responsabilidade

Embora as apostas sejam uma forma divertida de tentar mudar de vida, é importante manter o equilíbrio. Estabeleça limites para seus gastos e evite comprometer seu orçamento familiar. Loterias são jogos de azar e, portanto, as chances de ganhar são reduzidas.

Onde conferir os resultados da Lotofácil?

Os resultados da Lotofácil podem ser conferidos diariamente no site oficial da Caixa Econômica Federal, em aplicativos de loterias ou nas casas lotéricas credenciadas. Além disso, acompanhe nosso site para atualizações completas sobre os sorteios.

Expectativa

O concurso 3299 da Lotofácil trouxe alegria para três grandes vencedores, além de distribuir prêmios para milhares de apostas. Não se esqueça de conferir sua aposta e boa sorte no próximo concurso!