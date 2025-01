Resultado da Lotofácil concurso 3303 teve ganhador? Confira

O resultado do concurso Lotofácil 3303 foi divulgado na noite deste sábado, 25 de janeiro de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Apesar das ótimas sorteadas, nenhuma aposta acertou os 15 números, acumulando o prêmio principal para o próximo sorteio, que está estimado em R$ 4.500.000,00 .

Dezenas Sorteadas no Concurso 3303

Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 . Porém, mesmo sem ganhar na faixa principal, milhares de apostadores foram premiados em outras categorias.

Premiação da Lotofácil Concurso 3303

Confira a distribuição dos prêmios entre os acertadores:

15 acertos : Não houve ganhador.

: Não houve ganhador. 14 acertos : 163 apostas ganhadoras, R$ 2.303,56 cada.

: 163 apostas ganhadoras, R$ cada. 13 acertos : 7.010 apostas ganhadoras, R$ 30,00 cada.

: 7.010 apostas ganhadoras, R$ cada. 12 acertos : 98.772 apostas ganhadoras, R$ 12,00 cada.

: 98.772 apostas ganhadoras, R$ cada. 11 acertos : 560.008 apostas ganhadoras, R$ 6,00 cada.

Estimativa para o Próximo Concurso

Com o prêmio acumulado, o próximo sorteio, que ocorrerá na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, promete um valor estimado de R$ 4.500.000,00 . Entretanto, as apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA ou no aplicativo oficial.

Como Jogar na Lotofácil

Para participar da Lotofácil, portanto, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números em um volante com 25 opções. As apostas simples, com 15 números, custam R$ 3,00 , e as chances de ganhar aumentam com a escolha de mais números, embora o custo também seja maior.

Como Retirar os Prêmios

Os prêmios podem ser retirados da seguinte forma:

Valores de até R$ 1.903,98 podem retirar diretamente nas casas lotéricas.

podem retirar diretamente nas casas lotéricas. Os valores superiores devem ser em agências da Caixa Econômica Federal , mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com foto.

Probabilidade de Ganhar

A probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760 . Já para 14 concertos, a chance é de 1 em 21.792 , enquanto as faixas menores têm probabilidades significativamente maiores.

Dicas para Apostar

Portanto, para aumentar as chances de ganhar, muitos apostadores optam por participar de bolões, o que permite dividir custos e ampliar as combinações de números jogados. Além disso, as apostas podem ser de forma prática pelo Portal Loterias CAIXA ou pelo aplicativo oficial.

Lotofácil: Diversão e Prêmios Acessíveis

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por oferecer prêmios frequentes e ser fácil de jogar. Assim, com valores de aposta acessíveis e alta probabilidade de estreia em faixas menores, ela atrai milhões de participantes em cada sorteio.

Aproveite a oportunidade e boa sorte no próximo concurso!