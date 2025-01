Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados

O concurso Lotofácil 3302 , realizado nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, revelou mais uma sequência de números premiados. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte , localizado na cidade de São Paulo, e definiu os seguintes números como vencedores:

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 19 – 24 – 25

Milhares de apostadores acompanharam com ansiedade a divulgação, buscando, assim, uma chance de mudar de vida. Por isso, confira abaixo como funciona a Lotofácil, bem como suas probabilidades e mais informações sobre este concurso.

Como funciona a Lotofácil e suas probabilidades

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida pela simplicidade e alta probabilidade de premiação. O apostador deve selecionar entre 15 e 20 números em um universo de 25 opções. Ganha quem acertou entre 11 e 15 números , com o prêmio principal destinado a que acertam todas as 15 ofertas.

As chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números escolhidos. Por exemplo, com uma aposta mínima de 15 números, a probabilidade de acerto do prêmio principal é de 1 em 3.268.760 , enquanto apostas com mais moedas aumentam significativamente as chances.

Expectativas para o próximo sorteio

Com o fim do concurso 3302, o próximo sorteio da Lotofácil já está agendado para segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 . As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelo site oficial da Caixa.

Caso não haja vencedores no prémio principal, o valor acumulado, aumentando ainda mais as expectativas para os próximos concursos.

Dicas para os apostadores

Embora a Lotofácil seja considerada “fácil” em comparação com outras loterias, algumas estratégias podem ajudar:

Aposte em combinações equilibradas de números pares e ímpares. Diversifique entre números altos e baixos (de 01 a 12 e de 13 a 25). Considere participar de bolões, que aumentam as chances de acertar com custo menor por participante.

Curiosidades sobre a Lotofácil

O nome “Lotofácil” reflete a proposta de ser uma loteria com maiores chances de vitória.

Desde sua criação, em 2003, a modalidade já distribuiu bilhões de reais em prêmios.

São Paulo lidera o ranking de estados com mais ganhadores do prêmio principal.

Como resgatar os prêmios da Lotofácil

Caso você tenha acertado entre 11 e 15 números no concurso 3302, é importante saber como resgatar seus prêmios:

Prêmios até R$ 1.903,98: Podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores a R$ 1.903,98: Devem ser resgatados diretamente em uma agência da Caixa. É necessário apresentar um documento de identidade e o comprovante original da aposta.

Estatísticas: padrões e repetições

A Lotofácil é conhecida por padrões interessantes, como repetições de números de concursos anteriores. No caso do concurso 3302, números como 03, 06 e 25 já apareceram frequentemente em sorteios recentes.

Manter-se atualizado com estatísticas, portanto, pode ser útil para quem aposta com frequência e, além disso, buscar estratégias baseadas em padrões.

Dessa forma, fique atento aos próximos sorteios e, acima de tudo, não perca a chance de realizar o sonho de ganhar na loteria!