Resultado da Lotofácil surpreende; por essa nem as loterias esperavam

O Concurso 3296 da Lotofácil foi realizado nesta sexta-feira (17). Os apostadores aguardavam com expectativa o resultado, mas o prêmio principal acabou acumulando, aumentando a expectativa para o próximo sorteio. Confira os números sorteados e os detalhes da premiação.

Números sorteados no Concurso 3296

Os números sorteados no Concurso 3296 foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22. Apesar da grande participação, não houve acertadores com 15 números, o que fez o prêmio principal acumular.

Premiação do Concurso 3296

Mesmo sem ganhadores na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas em outras categorias. Confira os detalhes:

15 acertos : Não houve ganhadores.

: Não houve ganhadores. 14 acertos : 378 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.269,79 cada.

: 378 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.269,79 cada. 13 acertos : 11.640 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 30,00 cada.

: 11.640 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 30,00 cada. 12 acertos : 126.752 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 12,00 cada.

: 126.752 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 12,00 cada. 11 acertos: 651.337 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 6,00 cada.

A ausência de ganhadores com 15 acertos deixou o prêmio principal acumulado, atraindo ainda mais interessados no próximo sorteio.

Estimativa de prêmio para o próximo concurso

O próximo sorteio da Lotofácil, o Concurso 3297, será realizado neste sábado, 18 de janeiro de 2025. A estimativa do prêmio para quem acertar os 15 números é de R$ 6.000.000,00. Os interessados podem registrar suas apostas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Como participar da Lotofácil

A Lotofácil, sem dúvida, é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil, especialmente por ser conhecida pela frequência de premiações. Para jogar, é muito simples: basta escolher de 15 a 20 números em um volante com 25 opções disponíveis. Além disso, é importante destacar que, quanto mais números forem marcados, maior será a chance de ganhar. No entanto, o custo da aposta também aumenta proporcionalmente.

Portanto, não perca a oportunidade de participar no próximo sorteio. Certifique-se de registrar sua aposta a tempo e acompanhe os resultados. Boa sorte!