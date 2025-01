Resultado da Lotofácil: única aposta do Sudeste fatura bolada; confira

Quatro sortudos dividiram o prêmio milionário do último concurso da Lotofácil, realizado nesta segunda-feira (13). Cada uma das apostas levou o valor de R$ 1.223.338,50, com números sorteados: 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25.

O próximo sorteio da Lotofácil, que ocorrerá em 14 de janeiro de 2025, tem prêmio estimado em R$ 1.700.000,00.

