Resultado da Lotofácil: única aposta fatura bolada milionária

O resultado da Lotofácil 3294, sorteado nesta quarta-feira (15), trouxe uma aposta ganhadora com 15 acertos. O prêmio principal, no valor de R$ 1.780.993,00, saiu para um jogo simples nos canais eletrônicos em São Paulo/SP. Além disso, milhares de apostadores levaram prêmios secundários.

Os números sorteados na Lotofácil 3294 foram: 01 – 02 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25. A premiação principal foi destinada a apenas uma aposta, reforçando a emoção dos participantes em busca da sorte grande.

A Lotofácil 3294 distribuiu prêmios para diversas faixas de acertos. Confira a lista detalhada:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, prêmio de R$ 1.780.993,00.

14 acertos: 212 apostas ganhadoras, com R$ 1.761,48 cada.

13 acertos: 9.806 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 30,00 cada.

12 acertos: 107.171 apostas ganhadoras, com R$ 12,00 cada.

11 acertos: 600.992 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 6,00 cada.

A Lotofácil continua atraindo apostadores de todo o Brasil. O próximo concurso, Lotofácil 3295, está programado para quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, com uma estimativa de prêmio de R$ 1.700.000,00 para quem acertar os 15 números sorteados.

Para participar dos próximos concursos, você pode registrar suas apostas em lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Escolha de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante e aumente suas chances de levar para casa o prêmio milionário. Não perca a oportunidade de tentar a sorte!

