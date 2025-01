Resultado da Lotofácil: veja quem são os vencedores do Espírito Santo

O sorteio do concurso Lotofácil 3284 foi realizado na noite desta sexta-feira (4), levando felicidade para milhares de apostadores em todo o Brasil. Confira os detalhes do resultado, os ganhadores das principais faixas de premiação e a distribuição dos prêmios.

Os números sorteados no concurso 3284 da Lotofácil foram: 03-04-05-06-08-14-16-17-18-19-20-21-22-24-25

A Lotofácil premiou apostadores em diversas categorias de acerto. Veja abaixo a divisão dos prêmios:

Entre os destaques, duas apostas acertaram os 15 números e levaram o prêmio principal. Confira os detalhes:

Os ganhadores podem retirar os valores em agências da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas credenciadas. Para prêmios superiores a R$ 10 mil, o pagamento será realizado após dois dias úteis, mediante apresentação do bilhete premiado e documentos de identificação.

O próximo concurso da Lotofácil ocorrerá no sábado (5). Apostadores interessados podem registrar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) nas lotéricas ou pelo canal eletrônico da Caixa.

Fique atento aos resultados e boa sorte!

