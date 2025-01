Resultado da Mega da Virada: 6 apostas faturam “bolada” milionária

O sorteio mais esperado do ano, a Mega-Sena da Virada, foi realizado nesta terça-feira, 31 de dezembro de 2024, e, como resultado, consagrou 8 sortudos que acertaram as seis dezenas sorteadas. Dessa forma, cada aposta ganhadora levará para casa a incrível quantia de R$ 79.435.770,67.

Números sorteados na Mega da Virada 2024:

01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57

Com uma premiação total de R$ 635 milhões, o maior prêmio de loterias no Brasil, as apostas vencedoras foram registradas nas seguintes cidades:

Brasília (DF): 2 apostas ganhadoras.

2 apostas ganhadoras. Curitiba (PR): 2 apostas ganhadoras.

2 apostas ganhadoras. Nova Lima (MG): 1 aposta ganhadora.

1 aposta ganhadora. Pinhais (PR): 1 aposta ganhadora.

1 aposta ganhadora. Osasco (SP): 1 aposta ganhadora.

1 aposta ganhadora. Tupã (SP): 1 aposta ganhadora.

Premiações secundárias

Além do prêmio principal, a Mega da Virada também distribuiu valores significativos para quem acertou 5 e 4 números:

Quina (5 acertos): 2.201 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 65.895,79 para cada uma.

2.201 apostas ganhadoras, com prêmio de para cada uma. Quadra (4 acertos): 190.779 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.086,04 para cada uma.

Sobre o sorteio da Mega-Sena da Virada

O sorteio, por sua vez, foi realizado em São Paulo (SP) e contou com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Além disso, este ano, a Mega da Virada novamente superou expectativas, consolidando-se, assim, como a maior premiação da história da loteria brasileira.

Como resgatar o prêmio?

Os ganhadores, por sua vez, têm até 90 dias para reivindicar seus prêmios em agências da Caixa ou, no caso de valores acima de R$ 10 mil, exclusivamente nas superintendências regionais. Portanto, a recomendação é que os apostadores confiram seus bilhetes e, em seguida, procurem um local autorizado com o documento em mãos o quanto antes.

Curiosidade sobre os ganhadores

A Mega da Virada, como de costume, frequentemente distribui o prêmio entre diversos ganhadores espalhados pelo Brasil, o que reflete a popularidade do sorteio. Neste ano, por exemplo, as cidades do Paraná se destacaram, com três apostas ganhadoras registradas em Curitiba e Pinhais.

Por outro lado, para aqueles que não tiveram a sorte de levar o prêmio desta vez, as apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena já estão abertas. Assim, a sorte pode sorrir a qualquer momento!