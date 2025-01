Resultado da Mega-Sena concurso 2820 faz um novo milionário no Brasil

O resultado do concurso Mega-Sena 2820 foi divulgado na noite deste sábado, 25 de janeiro de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio revelou os números vencedores: 06, 15, 19, 25, 32 e 42 . Uma única aposta realizada em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, acertou as seis bolsas e levou para casa o prêmio acumulado de R$ 28.892.942,60 .

Premiação da Mega-Sena Concurso 2820

Além do prêmio principal para seis acertos, é importante destacar que outras faixas de premiação também contemplaram milhares de apostadores. Portanto, confira os valores:

6 acertos : 1 aposta ganhadora, R$ 28.892.942,60 (Nova Friburgo – RJ).

: 1 aposta ganhadora, R$ 28.892.942,60 (Nova Friburgo – RJ). 5 acertos (quina) : 64 apostas ganhadoras, cada uma rendendo R$ 48.714,94 .

: 64 apostas ganhadoras, cada uma rendendo . 4 acertos (quadra) : 4.323 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.030,28 cada.

Aposta Vencedora em Nova Friburgo

A única aposta vencedora do prêmio principal foi registrada no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro . O apostador sorteado ou grupo que participou de um bolão agora figura entre os milionários do país.

Estimativa para o Próximo Sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2.821 , será realizado terça-feira, 28 de janeiro de 2025. A estimativa de prêmio inicial é de R$ 3,5 milhões . As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA ou pelo aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é a principal loteria brasileira, onde o apostador deve escolher seis números dentre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números acertados, maior o prêmio. As apostas simples custam R$ 5,00 e aumentam o custo conforme o número de opções escolhidas.

Como Retirar o Prêmio?

Os vencedores podem retirar os valores:

Até R$ 1.903,98: em casas lotéricas credenciadas.

Acima desse valor: em agências da Caixa Econômica Federal , mediante apresentação do bilhete premiado e documento de identidade oficial com foto.

Probabilidade de Acerto

A probabilidade de acertar as seis ofertas na Mega-Sena em uma aposta simples é de 1 em 50.063.860 . Já para a quina, a chance sobe para 1 em 154.518 , enquanto para a quadra é de 1 em 2.332 .

Curiosidades Sobre o Concurso 2820

Assim, este sorteio reforça como a Mega-Sena pode mudar vidas. Além disso, Nova Friburgo, conhecida por sua tranquilidade e belezas naturais, agora comemora um novo milionário. Por conseguinte, a cidade já entrou para a história deste concurso ao sediar uma aposta vencedora.

Aposte com Responsabilidade

