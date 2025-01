Resultado da Mega-Sena de hoje: confira os números sorteados

A Mega-Sena realizou nesta terça-feira (21) o sorteio do Concurso 2818, que trouxe grandes expectativas para apostadores de todo o Brasil. Com um prêmio acumulado, os números sorteados foram: 07 – 10 – 12 – 15 – 25 – 47. Apesar da expectativa, nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal segue acumulado.

Ganhadores por faixa de premiação

Embora não tenha havido ganhadores na faixa principal, outros apostadores garantiram boas premiações:

5 acertos : 88 apostas vencedoras, cada uma levando R$ 18.948,77 .

: 88 apostas vencedoras, cada uma levando . 4 acertos: 4.697 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 507,16.

Estimativa de prêmio para o próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, com uma estimativa de prêmio de R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Como apostar na Mega-Sena

Apostar na Mega-Sena é simples. Basta marcar entre 6 e 15 números no volante disponível em qualquer casa lotérica ou fazer sua aposta pelo aplicativo oficial da Caixa. A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 5,00. Para aumentar as chances de ganhar, é possível participar de bolões ou optar por mais números na mesma aposta.

Quais são as probabilidades de ganhar?

A probabilidade de ganhar na Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de números escolhidos. Com a aposta mínima de 6 números, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Para quem aposta com 15 números, a probabilidade aumenta para 1 em 10.003, mas o custo da aposta também cresce proporcionalmente.

Entenda como funciona a premiação

A Mega-Sena distribui prêmios em três faixas:

Acertadores das 6 dezenas (Sena). Acertadores de 5 dezenas (Quina). Acertadores de 4 dezenas (Quadra).

Caso ninguém acerte os números da faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio, aumentando ainda mais a expectativa dos apostadores.

Planeje suas apostas com responsabilidade

É importante lembrar que a Mega-Sena é um jogo de azar, e as chances de vitória são reduzidas. Portanto, planeje seu orçamento para apostar de forma consciente, sem comprometer suas finanças pessoais.

Fique atento às atualizações e não perca o próximo sorteio do maior prêmio de loteria do Brasil. Boa sorte!