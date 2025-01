Resultado da Mega-Sena: única aposta fatura “bolada” no Sul do ES

O sorteio do concurso 2814 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11), não registrou ganhadores na faixa principal de seis acertos. Os números sorteados foram: 11, 17, 19, 26, 49 e 54. Apesar de não haver vencedores para o prêmio máximo, a premiação segue acumulada e promete atrair muitos apostadores no próximo concurso.

Prêmios para 5 e 4 acertos

Embora ninguém tenha acertado os seis números, a Mega-Sena premiou 82 apostas com cinco acertos, cada uma recebendo R$ 34.367,81. Já para os apostadores que acertaram quatro números, houve 4.640 ganhadores, com prêmios no valor de R$ 867,66. Entre os destaques, uma aposta feita em Mimoso do Sul/ES, pela lotérica “Mimoso do Sul Limitada”, foi uma das ganhadoras do prêmio de 5 acertos.

Estimativa de prêmio para o próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2025, com uma estimativa de prêmio de R$ 34.000.000,00. Este valor atrai a atenção de milhões de brasileiros, que continuam tentando a sorte com os famosos números da sorte.

Como participar do próximo sorteio da Mega-Sena

Para tentar a sorte no concurso 2815, basta realizar a sua aposta até o dia do sorteio, em uma casa lotérica ou por meio da plataforma online das Loterias Caixa. Lembre-se de que as apostas podem ser feitas com no mínimo seis números, mas quanto mais números você marcar, maior será o valor da aposta e, consequentemente, maiores as chances de ganhar.

Acompanhe o resultado da Mega-Sena 2814 e se prepare para o próximo sorteio

Fique de olho no resultado da Mega-Sena 2814 e nas informações sobre o sorteio de R$ 34.000.000,00, que ocorrerá em 14 de janeiro. Esse valor elevado torna o concurso 2815 uma grande oportunidade para os apostadores que sonham em mudar de vida com a sorte.