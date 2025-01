Resultado Lotomania: confira os números sorteados

A Caixa Econômica Federal divulgou na noite desta quarta-feira (22) o resultado da Lotomania, concurso 2725. O sorteio, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, revelou os números sorteados, mas nenhum apostador acertou os 20 números, deixando o prêmio principal acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

Números sorteados no concurso 2725 da Lotomania

Os números sorteados foram: 12 – 14 – 17 – 19 – 28 – 34 – 40 – 46 – 49 – 55 – 67 – 72 – 77 – 78 – 81 – 89 – 92 – 93 – 94 – 96.

Embora ninguém tenha alcançado a premiação máxima, diversas apostas foram contempladas nas demais faixas. Confira abaixo os detalhes da premiação.

Premiação da Lotomania 2725

20 acertos : Não houve ganhadores.

: Não houve ganhadores. 19 acertos : 6 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 50.116,41 .

: 6 apostas ganhadoras, cada uma levou . 18 acertos : 91 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 2.065,24 para cada.

: 91 apostas ganhadoras, prêmio de para cada. 17 acertos : 792 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 237,29 .

: 792 apostas ganhadoras, com prêmio de . 16 acertos : 4.756 apostas ganhadoras, cada uma recebeu R$ 39,51 .

: 4.756 apostas ganhadoras, cada uma recebeu . 15 acertos : 19.465 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 9,65 para cada.

: 19.465 apostas ganhadoras, prêmio de para cada. 0 acertos: Não houve ganhadores.

Prêmio acumulado e estimativa para o próximo concurso

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio da Lotomania 2726, que será sorteada no dia 24 de janeiro de 2025, está estimado em impressionantes R$ 9 milhões.

Como apostar na Lotomania

A Lotomania, portanto, é uma das modalidades de loteria mais populares no Brasil. Para participar, basta escolher 50 números entre os 100 disponíveis no volante. O jogador também pode optar pela Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em diversos concursos consecutivos.

As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

Probabilidades e curiosidades

A chance de acertar os 20 números na Lotomania é de 1 em 11.372.635; por outro lado, a probabilidade de não acertar nenhum número – o prêmio especial de zero acertos – é exatamente a mesma. Portanto, esse formato de premiação única torna a Lotomania uma das opções mais curiosas e, acima de tudo, atrativas para os apostadores.

Fique atento aos resultados

Para começar, para acompanhar os resultados da Lotomania em tempo real, basta acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou, alternativamente, conferir as informações atualizadas aqui. Dessa forma, você não perde a chance de transformar sua vida e, além disso, disputar o prêmio de R$ 9 milhões no próximo sorteio!