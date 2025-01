Resultado Mega-Sena 2822: confira os números do sorteio

O sorteio do concurso 2822 da Mega-Sena aconteceu, nesta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 6 milhões. Se você fez uma aposta, chegou a hora de conferir os números sorteados:

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena?

Se você gosta de acompanhar os sorteios ao vivo, pode assistir (AGORA) à transmissão AO VIVO pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

Como jogar na Mega-Sena?

Se você quer tentar a sorte no próximo sorteio, é simples: basta escolher de 6 a 15 números no volante da Mega-Sena. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5. Mas, se quiser aumentar as chances, pode marcar mais números — só que o preço da aposta também sobe.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal, até as 19h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio?

Se você foi um dos sortudos, precisa saber onde e como retirar o prêmio. Para valores até R$ 2.259,20, o resgate pode ser feito diretamente em uma lotérica credenciada. Mas, se o valor for maior, será necessário ir a uma agência da Caixa, levando um documento oficial com foto e o comprovante da aposta premiada.

Caso o prêmio seja superior a R$ 10 mil, a Caixa só faz o pagamento depois de dois dias úteis.

Quais são as chances de ganhar?

A verdade é que acertar na Mega-Sena não é fácil. Com uma aposta simples de seis números, a chance de levar o prêmio principal é de 1 em 50 milhões. Se apostar com 15 números, a probabilidade melhora bastante e passa a ser de 1 em 10 mil.

Ou seja, quanto mais números você marcar, maior a chance de ganhar — mas o valor da aposta também aumenta!

Quais números mais saem na Mega-Sena?

Embora o sorteio seja totalmente aleatório, alguns números já apareceram mais vezes. Entre os mais sorteados ao longo dos anos, estão 10, 05, 53, 23 e 04. No entanto, vale lembrar que cada sorteio é independente, então qualquer número pode ser o próximo a sair!

Agora que você sabe tudo sobre o resultado da Mega-Sena 2822, que tal já fazer sua aposta para o próximo sorteio? Boa sorte!