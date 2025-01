Ribeirão Rodeo Music 2025: veja todos os artistas confirmados

O Ribeirão Rodeo Music 2025 já tem data marcada e a programação está incrível! A organização divulgou nesta quinta-feira (30) o line-up completo do evento, que acontece nos dias 26 e 30 de abril e 2 e 3 de maio. O palco será montado no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto, e promete noites inesquecíveis com os maiores artistas do Brasil.

Como garantir seu ingresso?

Os ingressos para o Ribeirão Rodeo Music 2025 já estão à venda! Você pode comprar online no site oficial do evento ou em pontos de venda autorizados. Se quiser garantir seu lugar, é melhor correr, porque os ingressos costumam esgotar rápido!

Line-up do Ribeirão Rodeo Music 2025

Esse ano, o festival vem com tudo! Confira a programação completa:

26 de abril

Ana Castela

Dennis

Felipe e Rodrigo

Matheus e Kauan

30 de abril (véspera de feriado)

Chitãozinho e Xororó

Hugo e Guilherme

Bruninho e Davi

Alok

2 de maio

Zezé Di Camargo e Luciano

Zé Neto e Cristiano

Diego e Arnaldo

Nattan (estreia no evento)

3 de maio (último dia do evento)

Jorge e Mateus (show especial de 20 anos de carreira)

(show especial de 20 anos de carreira) Luan Santana

Clayton e Romário

Murilo Huff (estreia no evento)

Estrutura e novidades da edição 2025

O evento deste ano vai ser ainda maior e melhor! Além dos shows, o público vai curtir áreas VIP, uma praça de alimentação recheada de opções e novas experiências para quem ama música e rodeio. E claro, a arena de montaria não pode faltar, trazendo competições eletrizantes de touros e cavalos.

Impacto do evento na cidade

O Ribeirão Rodeo Music 2025 vai movimentar Ribeirão Preto como nunca! Hotéis, bares, restaurantes e o comércio local já se preparam para receber milhares de visitantes. Com tanto sucesso, o evento se firma como um dos maiores festivais sertanejos do Brasil, trazendo diversão e muita música para o público.

Se você é fã de sertanejo, não pode perder essa festa! Garanta já seu ingresso e se prepare para viver momentos inesquecíveis!