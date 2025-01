Sabalenka avança à final do Australian Open em busca do tricampeonato

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, deu mais um passo rumo ao tricampeonato do Australian Open nesta quinta-feira (22). Em uma partida de alta performance, a tenista bielorrussa derrotou a espanhola Paula Badosa, atual 12ª colocada no ranking, por 6/4 e 6/2 em apenas 1h26 de confronto. O jogo, realizado em Melbourne, marca mais uma etapa da busca de Sabalenka pelo quarto título de Grand Slam em sua carreira.

Vitória sobre a amiga Paula Badosa

Enfrentar Paula Badosa, sua melhor amiga no circuito, foi um desafio emocional para Sabalenka. No entanto, a bielorrussa demonstrou controle e foco ao longo da partida. Com golpes precisos e consistência em suas devoluções, Sabalenka conseguiu dominar os momentos decisivos, garantindo mais uma vitória em Melbourne.

Quinta final de Grand Slam da carreira

Esta será a quinta final de Grand Slam para Aryna Sabalenka, que já acumula dois títulos no Australian Open e um no US Open, além de um vice-campeonato neste último torneio. Sua sequência impressionante de 20 vitórias consecutivas em Melbourne reforça seu domínio no torneio e sua candidatura ao tricampeonato.

Rumo a uma marca histórica

Caso conquiste o título, Sabalenka se tornará a primeira mulher desde Martina Hingis, entre 1997 e 1999, a vencer três edições consecutivas do Australian Open. Este feito solidificaria ainda mais sua posição como uma das maiores tenistas da atualidade.

Início de temporada impecável

A temporada 2025 começou de forma brilhante para Aryna Sabalenka. Além de sua trajetória impecável em Melbourne, ela conquistou o título em Brisbane há três semanas, somando um total de 11 vitórias consecutivas neste ano. Esse desempenho a mantém como a principal favorita no circuito.

Próxima etapa: a grande final

Agora, Sabalenka se prepara para a grande final, onde enfrentará uma adversária ainda a ser definida. Com sua consistência e forma atual, ela chega como a principal favorita ao título. A decisão promete ser mais um espetáculo no Australian Open.

O impacto de Sabalenka no tênis mundial

A trajetória de Aryna Sabalenka no circuito profissional tem sido marcada por conquistas e evolução constante. Como número 1 do mundo, sua presença em finais de Grand Slam consolida seu status como uma das principais figuras do esporte e inspira uma nova geração de tenistas.

Sabalenka e seu legado

Com apenas 26 anos, Sabalenka já construiu um currículo invejável. Além de sua habilidade técnica, sua mentalidade competitiva e espírito esportivo a tornam um exemplo dentro e fora das quadras. O tricampeonato em Melbourne poderá ser mais um marco em uma carreira que ainda promete muito.

Acompanhe a final do Australian Open

A final do Australian Open promete fortes emoções. Fique atento aos próximos capítulos da trajetória de Aryna Sabalenka e acompanhe todos os detalhes desta temporada histórica. Será que o tricampeonato está a caminho? As respostas virão na decisão!