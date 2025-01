Saiba tudo sobre Sabalenka x Keys na final do Australian Open

A grande final feminina do Australian Open 2025 promete fortes emoções. Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, e Madison Keys, dos Estados Unidos, disputam o título neste sábado (25), a partir das 5h30 (horário de Brasília), na Rod Laver Arena. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Disney+.

Sabalenka busca manter invencibilidade

Aryna Sabalenka chega à decisão com uma impressionante invencibilidade de 20 partidas em Melbourne. Atual campeã do torneio, a tenista busca seu terceiro título consecutivo. Na semifinal, Sabalenka superou Paula Badosa com um desempenho dominante, vencendo por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2) em apenas 1h26 de jogo.

Madison Keys persegue título inédito

Do outro lado, Madison Keys busca sua primeira conquista de Grand Slam. A estadunidense alcança a final pela segunda vez na carreira e chega embalada por uma virada espetacular contra a favorita Iga Swiatek, número dois do mundo. Keys venceu por 2 sets a 1 (5/7, 6/1 e 7/6 [10/8]), após uma batalha de 2h35.

Histórico de confrontos

Sabalenka e Keys já se enfrentaram cinco vezes no circuito profissional. A bielorrussa leva vantagem com quatro vitórias, evidenciando um retrospecto favorável. Apesar disso, Keys tem mostrado um alto nível de competitividade neste torneio, o que promete um confronto equilibrado.

Premiação milionária

Além da glória esportiva, a final também oferece uma expressiva premiação financeira. A campeã levará para casa 2,1 milhões de dólares (cerca de R$ 12,39 milhões), enquanto a vice-campeã receberá 1,1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,49 milhões).

Sabalenka: Força e consistência

A campanha de Sabalenka até a final foi marcada pela força de seus golpes e pela consistência nos momentos decisivos. A bielorrussa segue mostrando por que é uma das principais atletas do circuito, com um jogo que combina potência e estratégia.

Keys: Resiliência e determinação

Madison Keys, por sua vez, tem impressionado pela resiliência em partidas complicadas. Sua vitória contra Swiatek demonstrou uma mentalidade forte, além de habilidade técnica para lidar com situações adversas.

Expectativas para a final

Com estilos de jogo distintos, Sabalenka e Keys prometem um duelo emocionante. Enquanto a bielorrussa aposta na potência de seus golpes, a estadunidense deve explorar sua mobilidade e variação de jogo para tentar surpreender a adversária.

Onde assistir

Os fãs de tênis podem acompanhar a decisão ao vivo pelo Disney+, que transmite a partida com exclusividade. Não perca a oportunidade de assistir às melhores tenistas da atualidade disputando o título de um dos maiores torneios do mundo.

Quem levará o troféu?

Com trajetórias marcadas por grandes vitórias, Aryna Sabalenka e Madison Keys têm tudo para protagonizar um jogo memorável. A expectativa é de uma final equilibrada e repleta de momentos inesquecíveis na Rod Laver Arena.