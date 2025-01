SINE Marataízes lidera com o dobro de pessoas empregadas no Sul do ES

A Agência do Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Marataízes é destaque no Sul do Espírito Santo, com o dobro da média de pessoas colocadas em vagas formais de emprego.

Os dados foram divulgados pelo subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Espírito Santo (Setades), Carlos Casteglione, em visita a Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta quarta-feira (15).

LEIA TAMBÉM: Matrículas para práticas esportivas estão abertas em Muqui

A média em Marataízes é de 30%, enquanto que a das demais agências na região (Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta) é de 15%.

No encontro, Casteglione ainda tratou sobre a apresentação do sistema Setades aos novos gestores municipais da área.

“A geração de emprego e renda em Marataízes é um dos compromissos da atual gestão e estamos cientes da importância desse setor de governo. Vamos ampliar o alcance do SINE no município e cidades vizinhas”, disse o secretário municipal de Assistência Social de Marataízes, Eduardo Mancini Bitencourt.