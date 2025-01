Squid game: série da Netflix domina Top 10 no mundo

De acordo com a Netflix, pela terceira semana consecutiva, Squid Game domina o Top 10 e é o título mais assistido da semana, com 26,3 milhões de visualizações. Os números colocam a série da Netflix no Top 10 em todos os países.

A temporada acumulou 152,5 milhões de visualizações desde sua estreia em 26 de dezembro. A 1ª temporada do Squid Game, segundo a Netflix, também registrou mais uma semana nas paradas de TV não inglesas, ocupando a terceira posição, com 8,7 milhões de visualizações.

Squid Game no App e TV

Já nas paradas da App Store, o videogame Squid Game: Unleashed continuou a subir, alcançando o primeiro lugar em 107 países.

No mundo da TV não inglesa, as duas temporadas de Squid Game, reinaram ao lado das séries coreanas When the Phone Rings, com 2,9 milhões de visualizações, e When the Stars Gossip, com 2,4 milhões de visualizações.