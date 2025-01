Supermercado está com vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

O Frigolima Supermercados, empresa de compras e varejo, está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro de Itapemirim, nas unidades dos bairros Basiléia e Alto Novo Parque.

As oportunidades disponibilizadas pela empresa são para as funções de repositor, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de produção. Contudo, para o preenchimento do cargo de repositor, alguns requisitos são necessários, como: ensino médio completo, experiência na área (desejável), boa organização e atenção aos detalhes.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99906-3148.

Principais atividades

Repositor

Repor mercadorias nas prateleiras e gôndolas

Listar mercadorias para reposição

Requisitar mercadorias

Olhar a validade e precificação dos produtos

Manter as prateleiras e gôndolas limpas e organizadas