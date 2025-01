Suspeitos de furtar caminhão são detidos em Guaçuí; confira o desfecho

Na madrugada desta terça-feira (21), policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois suspeitos em Guaçuí, apreenderam um veículo e recuperaram um caminhão, furtado em Minas Gerais.

Por volta das 1h45, os militares receberam a informação que dois veículos, um VW Gol de cor branca e uma caminhão de cor azul, estavam se deslocando de Minas Gerais para Marataízes, sendo que o caminhão teria sido furtado em Betim, Minas Gerais. O veículo em questão estaria com outra placa.

Assim, diante das informações recebidas, os militares formaram um cerco policial na BR-482, em Guaçuí, onde o caminhão foi abordado. O veículo Gol conseguiu fugir da abordagem policial, porém, foi abordado pela Força Táctica, próximo ao Corpo de Bombeiros.

Durante a verificação , os policiais militares constataram que a placa do caminhão teria sido trocada, pois não condizia com as características originais do veículo. Outras placas e documentos foram encontrados no veículo Gol.

O condutor do caminhão relatou aos policiais que sua única função era dirigir o veículo, contudo, o condutor do Gol disse aos militares que furtou o caminhão em Betim-MG e estaria levando o veículo para Marataízes. O indivíduo relatou também que trocava as placas após os furtos, para não ser localizado pelos policiais.

Os suspeitos receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Os dois veículos foram levados para um pátio credenciado do Detran.