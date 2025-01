Susto! Criminosos armados invadem casa em Mimoso do Sul; entenda

Na noite deste domingo (19), por volta das 23h50, uma guarnição da Polícia Militar (PM) se dirigiu até uma residência na rua Diná Negri, em Ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, para atender a mãe de um homem, que estaria sendo ameaçado.

Chegando ao local, os policiais militares realizaram contato com a mãe da vítima, que informou aos militares que por volta das 21h, dois indivíduos, em posse de arma de fogo, invadiram sua residência, atrás de seu filho. Porém, quando percebeu a ação dos suspeitos, o mesmo conseguiu fugir.

Segunda a PM, a solicitante informou que os dois indivíduos arrombaram a porta de sua residência, contudo, ao perceberem que seu filho não estaria em casa, saíram do local em uma motocicleta de cor preta. Ambos estavam usando balaclava, motivo da mãe da vítima não ter reconhecido nenhum dos indivíduos.

Em conversa com a solicitante, os militares perguntaram sobre alguma possível desavença de seu filho com alguém. A mulher respondeu que a vítima estava presa, por envolvimento com tráfico de drogas, e havia saído com alvará desde o último dia 17 de janeiro de 2025.

Diante do fatos, a guarnição policial realizou o patrulhamento na região, afim de encontrar os dois indivíduos, porém, não foi possível localizar os suspeitos. Os militares também não conseguiram localizar a vítima.