Teve ganhador no concurso da Lotofácil? Confira

Nesta segunda-feira (20), ocorreu o sorteio do concurso 3298 da Lotofácil. A loteria, conhecida pela sua alta probabilidade de premiação, distribuiu prêmios para milhares de apostadores em todo o país. Confira abaixo os detalhes dos resultados, ganhadores e estimativa de prêmios do próximo concurso.

Números sorteados no concurso 3298

Os números sorteados na Lotofácil 3298 foram: 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 10 – 11 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24. Esses números garantiram prêmios para diferentes faixas de acertos.

Premiação do concurso 3298

A seguir, veja como ficou a divisão dos prêmios:

15 acertos

1 aposta ganhadora : R$ 1.754.212,13.

: R$ 1.754.212,13. Local da aposta vencedora: Brasília (DF).

14 acertos

288 apostas ganhadoras: R$ 1.824,49 cada.

13 acertos

10.357 apostas ganhadoras: R$ 30,00 cada.

12 acertos

104.165 apostas ganhadoras: R$ 12,00 cada.

11 acertos

571.380 apostas ganhadoras: R$ 6,00 cada.

Estimativa de prêmio para o próximo concurso

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3299, será realizado nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2025, com estimativa de prêmio de R$ 1.700.000,00.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil devido às suas regras simples. Para apostar, escolha entre 15 e 20 números dentro de um universo de 25 dezenas. A aposta mínima custa R$ 3,00 e permite escolher 15 números. Quanto mais dezenas selecionadas, maior o preço da aposta e as chances de ganhar.

Faixas de premiação

Os prêmios da Lotofácil são distribuídos entre os acertadores de 11 a 15 números. Quem acerta todas as 15 dezenas leva o prêmio principal. Em caso de mais de um ganhador na mesma faixa, o valor é dividido igualmente entre os vencedores.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar na Lotofácil variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com uma aposta simples (15 dezenas), a probabilidade de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Ao apostar 20 dezenas, essa probabilidade aumenta significativamente para 1 em 211.

Sobre a acumulação

Caso ninguém acerte os 15 números, o prêmio principal acumula para o próximo concurso. As demais faixas de premiação seguem sendo pagas normalmente.

Para conferir os resultados completos e acompanhar mais informações, visite o site oficial das Loterias Caixa ou uma casa lotérica mais próxima.