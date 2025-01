Thiago Nigro se justifica por postar vídeo de feto que Maíra perdeu

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, se justificou após receber críticas por ter postado um suposto vídeo do feto que Maíra Cardi, sua mulher, perdeu.

Leia também: Maíra Cardi se desculpa após Thiago Nigro compartilhar vídeo de feto

Ele publicou na noite da segunda-feira, 6, em suas redes sociais, uma série de stories que mencionavam a “dor do luto”, e desmentiam boatos sobre “querer likes”.

“Quando um pai e uma mãe perdem um filho, eles precisam de acolhimento e amor. Fazemos coisas que nunca imaginamos fazer, movidos pelo turbilhão de sentimentos e pelo choque do momento”, começou Nigro.

O influenciador também mencionou os boatos acerca do casal, que envolvem acusações de uma “falsa gravidez”: “É inacreditável que, em um momento tão delicado, alguém possa pensar que estaríamos fabricando algo assim.”

Sobre o vídeo do feto, postado originalmente no sábado, 4, ele completou: “Não consigo entender como alguém acredita que uma pessoa que acabou de perder um filho, que está completamente fora de si, em estado de choque, possa estar pensando em “likes.”

“Não existe protocolo para o luto … Se algo que fiz chocou ou feriu alguém, peço perdão”, disse ele, por fim.

Maíra Cardi também se desculpou pelo vídeo, justificando que Nigro possui um leve grau de autismo.

Estadão Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui