Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais; veja onde assistir

Depois de marcar presença na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme “Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais” finalmente estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (30). Com um elenco de peso, estrelado por Dudu Azevedo (Fina Estampa) e Sophia Abrahão (Amor da Minha Vida), a produção promete arrancar risadas e reflexões sobre os altos e baixos dos relacionamentos.

Qual é a história de “Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais”?

O longa traz uma versão repaginada da obra de Domingos Oliveira, apresentando quatro histórias independentes sobre os desafios da vida amorosa. Cada casal vive situações que qualquer um já passou ou pode passar: aquele nervosismo no primeiro encontro, as inseguranças da vida a dois e até crises que surgem depois de anos de casamento.

Um elenco de peso para um tema universal

Além dos protagonistas, o filme reúne um time de talentos do cinema e da TV brasileira. A direção fica nas mãos de Monique Gardenberg, conhecida por sucessos como Ó Paí, Ó. Com sua experiência, ela conseguiu equilibrar humor, drama e muita autenticidade, trazendo para a tela situações que são reais e fáceis de se identificar.

Relacionamentos modernos e seus desafios

Os tempos mudaram, mas os problemas continuam. O filme joga luz sobre questões como desejo, insegurança, tabus e expectativas dentro dos relacionamentos. Tudo isso é contado de forma leve, sem deixar de lado momentos mais profundos e emocionantes. Afinal, falar sobre sexo e amor sempre rende boas histórias!

Como foi a recepção na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo?

Durante a exibição na 48ª Mostra de SP, o longa conquistou o público e chamou a atenção da crítica. A mistura de diálogos inteligentes, cenas divertidas e temas universais garantiu uma recepção calorosa. Quem assistiu saiu do cinema comentando sobre como se identificou com as situações retratadas.

Dudu Azevedo e Sophia Abrahão falam sobre o filme

Os protagonistas também se envolveram com a temática. Dudu Azevedo destacou que o filme “faz a gente refletir sobre como lidamos com o amor e o desejo no dia a dia”. Já Sophia Abrahão comentou que a produção traz um olhar atual sobre questões que, muitas vezes, ainda são tratadas como tabu.

Quando e onde assistir?

A partir de 30 de janeiro, “Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais” estará disponível nos cinemas de todo o Brasil. Nos próximos meses, o longa deve chegar também às plataformas de streaming, permitindo que mais pessoas possam assistir.

Vale a pena assistir?

Se você gosta de filmes que fazem rir e pensar ao mesmo tempo, essa é uma ótima pedida. Com um roteiro envolvente, atuações marcantes e um olhar moderno sobre os relacionamentos, o filme promete conquistar o público.

Sinopse

