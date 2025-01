Tottenham x Newcastle AO VIVO: veja onde assistir

Tottenham e Newcastle se enfrentam neste sábado (4), às 09h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League 2024/25. O duelo acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e promete movimentar a tabela do campeonato inglês. Enquanto o Tottenham busca melhorar sua posição no meio da tabela, o Newcastle está em uma acirrada disputa por vagas nas competições europeias da próxima temporada.

Prováveis Escalações do Jogo

O Newcastle terá desfalques importantes para a partida contra o Tottenham. O zagueiro Fabian Schär está suspenso, enquanto Jamaal Lascelles, Nick Pope, Emil Krafth e Sven Botman permanecem fora devido a lesões. A equipe deve entrar em campo com Dubravka; Livramento, Kelly, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak e Gordon. Pelo lado do Tottenham, as escalações não foram confirmadas até o momento, mas espera-se que o técnico mantenha os principais jogadores à disposição.

Onde Assistir Tottenham x Newcastle

Os fãs que desejam acompanhar o confronto entre Tottenham x Newcastle terão duas opções de transmissão ao vivo no Brasil. A partida será exibida na televisão pela ESPN e no streaming pela plataforma Disney+. Com essa cobertura, os torcedores não perderão nenhum detalhe deste importante duelo da Premier League.

Análise do Confronto

O Tottenham, portanto, entra em campo pressionado para somar pontos e melhorar sua campanha na competição. Apesar disso, o desempenho irregular da equipe preocupa, mas jogar em casa, por outro lado, pode ser uma vantagem decisiva. Enquanto isso, o Newcastle, mesmo com os desfalques, tem mostrado consistência e, assim, busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados, mirando uma vaga em competições europeias. Além disso, a presença de jogadores como Bruno Guimarães e Joelinton pode ser um diferencial para os visitantes.

Detalhes do Jogo

Confira as informações principais para a partida:

Partida : Tottenham x Newcastle

: Tottenham x Newcastle Competição : Premier League 2024/25

: Premier League 2024/25 Data : 04/01/2025

: 04/01/2025 Horário : 09h30 (horário de Brasília)

: 09h30 (horário de Brasília) Local : Tottenham Hotspur Stadium, Londres

: Tottenham Hotspur Stadium, Londres Transmissão: ESPN e Disney+