Trabalho: empresa está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro

Precisando trabalhar? A Construtora Premocil, empresa do ramo de construção civil pesada, com mais de 35 anos de experiência no mercado brasileiro, está com vagas de emprego disponíveis, em quatro diferentes funções.

Localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa está com oportunidades para os seguintes cargos: operador de motoniveladora, lubrificador, mecânico de máquinas e equipamentos pesados e eletricista da máquinas e equipamentos pesados.

Para o preenchimentos das vagas, é necessário experiência comprovada na função que o candidato pretende exercer. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o número (28) 99930-4835.

