Trânsito: muretas são retiradas da Francisco Lacerda de Aguiar

Na manhã desta sexta-feira (24), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou mais uma intervenção no trânsito da cidade, buscando melhorar a mobilidade urbana para quem trafega na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.

Por volta das 8 horas da manhã, equipes das Secretarias de Obras e de Segurança e Trânsito realizaram a retirada das muretas que dividiam a via. No local, diversos acidentes vinham sendo registrados, causando prejuízos aos motoristas e colocando a vida de quem trafegava pelo local em risco. Durante a remoção da mureta, o trânsito ficou lento, sendo monitorado pelas equipes da GCM.

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, o secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim informou que a retirada das muretas tem como objetivo diminuir os acidentes no local. Além disso, Siqueira destacou que as muretas não tinham regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“O objetivo da retirada dessas muretas é dar maior fluidez ao trânsito, para que ele flua da melhor forma aqui, diminuir os acidentes e os prejuízos que essas muretas causaram aos nossos condutores e até àqueles que estão de passagem pela cidade. Tendo em vista que essas muretas não tinham regulamentação do Contran, elas são ilegais. Portanto, a retirada delas é fundamental para que possamos fazer a sinalização de forma legalizada, garantindo maior fluidez ao trânsito, principalmente salvando vidas e evitando acidentes”, afirmou Clayton Siqueira do Nascimento.

Próxima ação será no IBC

Siqueira também frisou que a próxima intervenção no trânsito de Cachoeiro será realizada no trevo do IBC, buscando melhorar a viabilidade e a mobilidade.

“Estamos em fase de estudo junto à Secretaria Estadual de Mobilidade Urbana e pretendemos elaborar um estudo técnico sobre o trânsito no trevo do IBC, que é um grande gargalo na cidade. Em breve, iremos divulgar as ações dessa intervenção e estudo, para que possamos melhorar a viabilidade e a mobilidade no trevo do IBC”, destacou o secretário.

Promessa cumprida

No dia 1º de janeiro, cumprindo uma promessa de campanha, o prefeito Theodorico Ferraço (PP) e o vice Júnior Corrêa (NOVO), antes mesmo de tomarem posse, realizaram a retirada de outra mureta na Avenida Aristides Campos, entre a antiga sede da Selita e o Posto Senna, também no bairro Gilberto Machado.