TSE Unificado: veja como acessar o resultado

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) publicou o resultado final das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE). O edital, que contempla todos os cargos do certame, está acessível na página oficial do Cebraspe. Para os cargos de analista judiciário, também divulgou-se o resultado provisório da prova discursiva.

O concurso inclui, ainda, a convocação para o teste de aptidão física, destinado exclusivamente ao cargo de técnico judiciário na especialidade de agente da Polícia Judicial. Também anunciou as convocações para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação de candidatos negros e indígenas, aplicáveis a todos os cargos de técnico judiciário, exceto na especialidade mencionada.

Informações sobre as Provas e Cronograma do Concurso

As provas objetivas do concurso ocorreram no dia 8 de dezembro de 2024 para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. De acordo com o cronograma oficial, o resultado das provas está previsto para ser homologado em junho de 2025, com as nomeações agendadas para julho.

O concurso, que recebeu grande destaque, é considerado um marco na história da Justiça Eleitoral devido à sua abrangência nacional. Com 637.655 inscrições homologadas, o certame atraiu 344.004 candidatos para o cargo de técnico judiciário e 293.651 para o cargo de analista judiciário.

Vagas Oferecidas e Distribuição

O TSE Unificado oferece um total de 412 vagas, distribuídas entre os 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dessas, 126 vagas são destinadas ao cargo de analista judiciário, enquanto 286 são para técnico judiciário. Além disso, será formado um cadastro de reserva para futuras nomeações, garantindo flexibilidade no preenchimento de cargos ao longo do tempo.

Ademais, os tribunais contemplados incluem todos os estados brasileiros, desde o Tribunal Regional Eleitoral do Acre até o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Dessa forma, cada unidade receberá reforços em seu quadro funcional, promovendo maior eficiência nos serviços eleitorais prestados à população.

Os candidatos podem acessar o resultado final das provas objetivas diretamente no site do Cebraspe. Além disso, é possível consultar detalhes sobre as etapas seguintes, como, por exemplo, avaliações físicas e biopsicossociais, na mesma plataforma.

Por outro lado, a realização do TSE Unificado reforça o compromisso com a transparência e a inclusão, garantindo oportunidades igualitárias a todos os participantes. Portanto, continue acompanhando atualizações sobre o concurso para não perder nenhum prazo ou informação relevante.